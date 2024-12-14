Erzurum’da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tondan fazla küçük tütün ele geçirildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yakutiye ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 20 kilogram nargile tütünü, 1 ton 124 kilogram kaçak tütün, 133 adet puro, 525 adet sigara kağıdı ve 50 adet sigara likiti ele geçirildi.Olaya ilişkin 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.