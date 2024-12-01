Ardahan İl Jandarma Personeline Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından Kafkas arısı, Arıcılık ve İzole Bölge konulu eğitim verildi.Kafkas Arı ırkının koruma altına alındığı Ardahan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izole bölge ilan edilmiş durumda. İzole Bölge olarak ilan edilen bu bölgeye diğer illerden gezginci arıcıların girişi yasak. Bu kapsamda özellikle şehrin giriş ve çıkışlarında yol kontrollerinde görevli kolluk kuvvetlerinin kaçak ve Sevk belgesiz arı kolonilerinin giriş çıkışlarının denetimlerinin yapılarak kontrol altına alınması için il jandarma personeline temel arıcılık semineri verildi.Gen Merkezi müdürü Sinan Aydın tarafından verilen seminerde, Arıcılık uygulamaları, arı sevk belgeleri, Arı kolonisi ve yaşam alanları ile birlikte Arı Ürünleri konularında farkındalık eğitimleri verildi. Seminer sonunda Kafkas arı müzesi ziyaret edilerek, müze içerisindeki bölümler üzerinde incelemeler yapılarak, dünyada ilk ve tek olarak Ardahan Kafkas arısı üretim eğitim ve gen merkezi müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bal arısı simülasyonu denendi.