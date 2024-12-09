Erzurum’un Köprüköy ilçesinde kaçak balık avlanan 4 avcı jandarma ekiplerince yakalandı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yağan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Aras nehrinde ağ ile kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şahısların ağ ile yakaladığı toplam 340 kilogram Sazan cinsi balığa el konularak Köprüköy İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca usulsüz ve kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.