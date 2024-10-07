Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yaptığı çalışmalarda 43 şahsı yakaladı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince 1 - 7 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler neticesinde Erzurum ili genelinde 10 kesinleşmiş hapis cezasına yönelik aranma kaydı bulunan, 33 ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan olmak üzere toplam 43 şahsı yakalayarak adli makamlara sevkini sağlandı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir.” denildi.