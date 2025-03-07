Erzurum’da jandarma ekipleri yaptıkları operasyon sonucu 35 düzensiz göçmen yakaladı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 31 Afganistan, 3 Suriye, 1 Türkmenistan 1 Gürcistan ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.