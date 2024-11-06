Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde 35 bin 180 araç kontrol edildi.Jandarma ekiplerinin konu ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında şu açıklama yapıldı, “01-31 Ekim 2024 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 35 bin 180 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde; 6 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 48 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 300 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,152 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan cezai işlem uygulanmış, 240 araç trafikten men edilmiş, 6 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.”