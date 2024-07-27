Erzurum’da jandarma ekipleri hakkında yakalama kararı olan şahsı operasyonla kıskıvrak ele geçirdi.Konu ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi. "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak; Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 26 Temmuz 2024 tarihinde icra edilen operasyonla, Erzurum/Palandöken ilçesinde 08.01.2020 tarihinde meydana gelen (1) şahsın “Kasten Öldürme” olayının şüphelisi olarak aranan ve hakkında (11) yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. isimli şahıs Yakutiye İlçesinde yakalanarak adli makamlara sevki sağlanmıştır."Erzurum İl Jandarma Komutanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir.” dedi.