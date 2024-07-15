Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir işyerine saldırı düzenlendi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.Olay, Battalgazi ilçesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.A.’nın cadde üzerinde bulunan işyerine husumetlileri olduğu belirtilen M.O. ve C.Ş. tarafında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmaz iken maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler olaya karıştıkları belirlenen M.O. ve C.Ş.’yi suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.