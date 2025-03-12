Malatya’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi. Etkinlikte, Ersoy’un hayatı ve marşın önemi vurgulanırken, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklâl Marşı’nın anlamı vurgulandı.Programa, Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erman Kiraz, emniyet ve askeri yetkililer, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Etkinlik kapsamında, Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Dr. Gülcan Yalçın tarafından "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı" konulu bir sunum yapıldı. İstiklâl Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Eylül Behçet, marşı seslendirdi.Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri "İstiklâl Kahramanları" adlı drama gösterisini sahnelerken, Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de müzik dinletisi sundu. Ayrıca, "Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe" konulu en iyi cümle ve afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.