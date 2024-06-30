Elazığ’da isteme günü kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç kız, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün Sürsürü Mahallesi’nde bir kuaför ve makyaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşama sözü olan Tuğçe Akat (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.Akat’ın cenaze namazı bugün Sürsürü Yeşil Camii’nde kılındı. Cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akat, gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı’na defnedildi.