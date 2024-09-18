İsrail’in Filistin’e saldırısı, El-İsra romanından uyarlanarak sinemaya taşınıyor.Senarist ve yazar Talat Özpolat’ın 2015’te kaleme aldığı ‘El-İsra’ isimli romanından uyarlanan aynı isimli film, Türk yapımcı şirketi HMK Film ile İsrail-Filistin çatışmasını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail-Filistin çatışmalarını konu alan filmin kadrosunda 4 ülkeden oyuncular yer alacak. Filmin temel misyonunun ‘barış’ olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet Kılınç, filmin bir dini ya da milleti yargılamadan süreci objektif şekilde ele aldığını dile getirdi. El-İsra filminin uluslararası bir yapım olduğuna dikkat çeken Kılınç, “El-İsra, uluslararası seyircilere ulaşması hedeflenen bir yapım. Dört ayrı devletin oyuncularından oluşan bir kadro ile uluslararası bir projeye imza atıyoruz. 10 yıl önce Talat Özpolat’ın kaleme aldığı El-İsra romanını okuduğumda, ‘Bu hikayeyi mutlaka filme çekmeliyiz’ diye düşünmüştüm. Ancak özellikle son dönemlerde yaşanan olaylar, senaryomuzun daha da güncellenmesine neden oldu. Altı aylık titiz bir çalışmanın sonunda senaristlerimiz Cavidan Balcı ve Talat Özpolat ile birlikte üst düzey bir senaryo hazırladık. Filmimizin temel misyonu barışı anlatmak, bunu yaparken dini veya milleti yargılamadan objektif bir şekilde hikayemizi sunmayı başardık. Çekimler New York, İstanbul, Hatay ve Kudüs’te gerçekleştirilecek” dedi.