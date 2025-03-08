Erzurum’un İspir ilçesinde yukarı mahalle bölgesinde çatılar büyük bir tehlike oluşturuyor.Erzurum’un İspir ilçesi Hastane yolu okullar bölgesinde rüzgar ve fırtınada çatıdaki saclar araçlar ve yayalar için tehlike oluşturdu. Çevreye savrulan saclar şans eseri okulların tatil olması ve insanların bölgede olmaması büyük bir tehlikenin atlatılmasına neden oldu.İspir Belediyesi vatandaşların uyarılarına rağmen bölgede herhangi bir önlem almazken vatandaşlar bölgede yaşanabilecek olumsuz hadiselere karşı yetkililerin acil olarak tedbir alınması istedi.