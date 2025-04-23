Erzurum’un İspir ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı tarihi asma köprünün kopan halatının yapılmaması büyük bir tehlike oluşturuyor.İkisor Mahallesi sakinlerinin kullandığı İspir ilçesi girişindeki tarihi asma köprünün kenar halatlarından biri koptu. Çoruh Nehri üzerinde bulunan tarihi köprünün onarılmasını isteyen vatandaşlar, İspir Belediyesinin duyarsızlığına tepki gösterdiler. Çoruh Nehri’nin bahar mevsiminde debisinin yükselmesi ile birlikte sarkan köprü vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Tarihi köprünün halatlarının acil olarak onarılmasını isteyen vatandaşlar, geçmişte ölümlü kazaların da yaşandığı bölgede tedbir alınmasını istediler.