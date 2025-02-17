Ağrı’nın Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, okul ziyaretlerini sürdürüyorDiyadin ilçesi Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Davut Ortaokulu ve İlkokulu’nu ziyaret etti.Ziyaret sırasında öğrencilerle samimi bir ortamda bir araya gelerek onların düşüncelerini ve deneyimlerini dinledi. Okuldaki genel atmosferi gözlemleyen Işık, öğretmenlerle de görüşerek okulun mevcut durumu ve eğitim süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.Işık eksikliklerin giderilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi. Bu ziyaretin, okulun mevcut şartlarını iyileştirmek ve öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak adına bir fırsat olduğu belirtildi.