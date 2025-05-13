Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütücülüğünü yaptığı "İrfan Meclis"i altıncı kez toplandı.Meclisin konuğu Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak oldu. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ETÜ Tarih Bölümü hocalarının teklifiyle başlayan "Doğu Cephesi Alan Başkanlığı" çalışmaları hakkında bilgi verdi. ETÜ Rektörü Çakmak İrfan Meclisi’nde yaptığı konuşmada, vatan savunmasında tabyaların önemine değinerek, tabyaların korunması, yaşatılması ve yeni nesillerin millî şuur üzere yetişmesi için çalışmalar yapmak üzere Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’yla ortak yürüttükleri "alan başkanlığı" çalışmasında geçen hafta Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanınında aralarında bulunduğu ve Türkiye’nin dört bir yanından konunun uzmanı akademisyen ve askeri personeli Erzurum’da ağırlayıp oldukça verimli bir çalıştay düzenlediklerini söyledi."Doğu Cephesi Alan Başkanlığı" fikri şekilleniyorTabyaların bulunduğu arazilerde birçok kamu kurumun inisiyatifi olduğunu ve bu inisiyatif çokluğunun yetki kargaşası oluşturduğunu, bu yetki kargaşasını ortadan kaldırmak için Çanakkale’deki gibi tarihi bölgeleri tek elden koordine edecek bir başkanlık kurulması fikrine dayandığını belirten Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ikinci aşamada şehirde daha geniş çaplı ortak akıl toplantılarının, çalıştayların yapılmasını planladıklarını söyleyerek İrfan Meclisi’nde birbirinden kıymetli isimlerin sürece katkı vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rektör Prof.Dr. Çakmak alan başkanlığının özel kanunla Cumhurbaşkanlığına bağlı bir birim olduğunu hatırlatarak Erzurum’da tabyaların içinde yer aldığı bölgenin adının "Doğu Cephesi Alan Başkanlığı" olarak uygun görüldüğünü, alan başkanlığı çalışmasının başarıyla sonuçlanması halinde tabyaların eğitim, kültür, milli şuur, turizm, ekonomi ve birçok alanda şehrimizin, bölgemizin, milletimizin ve vatanımızın istifadesine sunulmuş olacağını söyledi."Ermeni Mezalimi Müzesi ve Bilgilendirme Merkezi"İrfan Meclisi’ne katılanlar da konuya bakan yönleriyle ilgili olarak tarih şuuru, tarih anlatıcılığı ve yazımı, tabyaların son haline dair tenkitlerini ve tekliflerini dile getirdiler. Şehir merkezindeki tarihi eserlerin restorasyonunun, Erzurum Kalesi etrafının açılmasının, tamamlandığı zaman Taş Ambarlar Şehir Medeniyet Müzesi’nin şehrin cazibe merkezi oldukları belirtilerek tabyaların da hak ettiği değeri göreceğine inançlarını dile getirdiler. Meclise katılan ŞEHİRDER Başkanı Uğur Aksu da yürüttükleri projeyle tarihi Gümrük Hanı’nı "Ermeni Mezalimi Müzesi ve Bilgilendirme Merkezi" yapma gayreti içerisinde olduklarını belirterek projeyi görsellerle İrfan Meclisi’ne tanıttı. Toplantıda Ermeni Mezalimi Müzesi’nin ve Taş Ambarlar Medeniyet Müzesi’nin "Doğu Cephesi Alan Başkanlığı"na dahil edilmesi gerektiği fikri benimsendi.Toplantı sonunda TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş "Alan Başkanlığı" çalışmalarından ve bu konuyu İrfan Meclisi’yle paylaşmasından dolayı ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a ve iştiraklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.