Erzurum’da STK temsilcileri, akademisyenler, kamu yöneticileri ve şehrin farklı kesimlerinin insanların bir araya gelerek oluşturduğu İrfan Meclisi dördüncü kez toplandı.Erzurum’da sohbet kültürünü yaşatan “İrfan Meclisi”nin konuğu bu defa Vali Mustafa Çiftçi oldu. Emekli öğretmen Ali Akbulut’un Kuran tilavetinin ardından Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum’da yaptığı dönem içerisinde yapılan faaliyetlerden ve Erzurum ile ilgili gözlem ve tespitlerinden bahsederek Erzurum’un ülke ve bölge için tarihi, stratejik, kültürel ve birçok alanda ne denli önemli olduğuna dair görüşlerini paylaştı.Programa katılanlar şehrin meseleleriyle ilgili düşünce ve değerlendirmelerini Vali Mustafa Çiftçi’ye ilettiler. Öne çıkan konular ise “Ulaşım, doğalgaz, hudut kapılarındaki problemler, komşu ülkelerle ticari antlaşmalar ve kültürel etkileşim ve işbirliği, yatırımcıya arsa bulunması, tarım, Erzurum’a savunma sanayi ve farklı sektörlerden sanayilerin gelmesi, sağlık turizmi, bölgesel kalkınma konuları, tabyalar, Dumlu Baba suyu” başlıkları şeklinde sıralandı.Programda Nusret Kızılcaoğlu gazeller söyledi. Program yapılan dua ile tamamlandı.