Doğu Anadolu’nun incisi Iğdır, doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Yaz mevsiminde renk cümbüşüne sahne olan İrem Bağları ve Ağrı Dağı, adeta görsel şölen sunuyor.Iğdır’ın Melekli kasabası sınırları içinde yer alan İrem Bağları, yemyeşil doğası ve çeşit çeşit meyveleriyle dikkat çekiyor. İrem Bağları ziyaretçilerine de huzur dolu bir atmosfer sunuyor. En güzel manzaranın seyredildiği Ağrı Dağı ise her mevsim heybetiyle göz kamaştırıyor. Dağın zirvesindeki kar örtüsü güneşin altında ışıldarken, dağın eteklerindeki çiçekler ise doğanın cömertliğini sergiliyor. İrem Bağları ve Ağrı Dağı’nın bir arada sunmuş olduğu bu görsel şölen, ziyaretçileri hayran bırakıyor.