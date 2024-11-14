Van’ın Edremit ilçesinde İran plakalı otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, kaza, ilçeye bağlı Köprüler Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada, otomobilde sıkışan kadının da kurtarılmasıyla 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.