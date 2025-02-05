İpekyolu Girişimci İş İnsanları Derneği ve İpekyolu Üretici Girişimci İş İnsanları 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Müceldili Konağı’nda gerçekleştirildi.Genel kurulun açılış konuşmasını İpekyolu Girişimci İş İnsanları Derneği (İPEKYOLUSİED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alım yaptı. Alım, derneğin vizyon ve misyonundan bahsederek girişimciliğin bölgesel kalkınmadaki önemine vurgu yaptı.Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Düzgün de bir konuşma gerçekleştirdi. Düzgün, girişimciliğin ve üretimin desteklenmesinin şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, dernek üyelerine başarılar diledi.Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, başkanlığa İnşaat Mühendisi Sibel Mutlu seçildi. Mutlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, derneğin hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.Toplantı, üyelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.