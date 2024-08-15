Van’ın İpekyolu Gençlik Merkezinde yıl boyunca üretilen ürünler sergilenmeye başlandı.Atatürk Sanat Galerisinde sergilenen ürünler ile ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, 12-23 Ağustos tarihleri arasında sergi günleri adı altında atölyelerde üretilen eserlerin görücüye çıktığını ifade ederek, “İpekyolu Gençlik Merkezimizdeki atölyelerimizde yıl boyunca yapılan eserler, ‘Sergi günleri’ kapsamında sergilenmeye başlandı. Dekoratif El Sanatları sergisi ile başlayan etkinliğimiz; ‘Geleneksel El Sanatları’, ‘Ahşap’, ‘Hüsnü Hat’, ‘Kaligrafi’, ‘Ebru’, ‘Tezhip’ ve resim alanlarında yapılacak olan sergilerle devam edecektir. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergimiz 2 gün açık kalacaktır. Gençlerimizin bu tür sanat dalları ile ilgilenmeleri, serbest zamanlarını değerlendirmelerini son derece önemsiyoruz. Bu tür sanatsal organizasyonlar, gençlerimize ilham kaynağı oluyor. Ben emeği geçen tüm kursiyerleri tebrik ediyor, halkımızı bu sergilerimize davet ediyorum” dedi.