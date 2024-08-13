Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki 4 Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yılsonu sergisi açıldı.İpekyolu SYDV bünyesindeki 8, 10, 12 ve 13 Nolu Aile Destek Merkezlerinde eğitim gören kursiyerler, hazırladıkları ürünleri sergiledi. Van Müzesinde düzenlenen sergide kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi ile ilgili açıklamada bulunan ADEM Koordinatörleri Hümeyra Şevgin, Rabia Zorer, Şüheda Yaşin ve Gülay Karakoca, el emeği göz nuru ile yapılan çalışmaları sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Sergiye yabancı turistler başta olmak üzere yoğun bir ilginin gösterildiğini belirten koordinatörler, sergide emeği olan herkese teşekkür ettiler.