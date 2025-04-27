Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatma Ersekman, edebiyat yolculuğundaki ilk adımını "İnsan Kendine Yabancı" adlı şiir kitabı ile attı.Kitabının gala ve imza gününde sevenleriyle bir araya gelen Ersekman, duygu dolu anlar yaşadı. Fatma Ersekman, Deniz Kitapevi’nde gerçekleştirilen imza günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, şiirin hayatındaki özel yerini ve bu kitabın nasıl bir süreç sonunda ortaya çıktığını anlattı. "Şiirin gönül bahçesine çiçek bırakmaya cesaret eden herkes, bugün burada kalbimin kilidini açan anahtarları sizlerle paylaşmanın tarifsiz heyecanı içerisindeyim" diyen Ersekman, şiirin kendisi için bir sığınak olduğunu vurguladı.Kitabın, hem geceleri uyutmayan hem de gündüzleri ayakta tutan dizelerin bir araya gelişi olduğunu ifade eden Ersekman, "Şiir yazmak, bir nehrin akışına çıplak ayakla girmek gibidir. Bazen taşlar keser ayağınızı, bazen suyun serinliği sarar içinizi" dedi.Etkinlikte, 6 Şubat depremlerine de değinen Fatma Ersekman, yaşanan büyük acılara rağmen insanlığın ve umudun nasıl yeniden filizlendiğini vurguladı. "Yorgunuz, evet ama halen ayaktayız, halen hayattayız ve halen yaşama tutunacak sebeplerimiz var" sözleriyle Ersekman, salonda duygusal anlar yaşattı.Etkinlikte, Ersekman’ın kitabındaki dizelerin insan ruhuna dokunan derinliği ve samimiyeti, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Fatma Ersekman, konuşmasının sonunda gençlere seslenerek her birinin içinde anlatılmayı bekleyen eşsiz hikayeler olduğunu hatırlattı ve konuşmasını, "Söz uçar, yazı kalır dediler. Ben şiiri aradım, hep arafta kaldım, üstüm başım şiir oldu"sözleriyle noktaladı."İnsan Kendine Yabancı" adlı şiir kitabı, Fatma Ersekman’ın iç dünyasından süzülüp gelen duygu yüklü dizeleriyle edebiyatseverlerin beğenisine sunuldu.İmza gününe, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür, Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Kitabevi yetkilisi Mesut Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, Doğa Koleji, Mercan Koleji ve Mor Tahta Koleji yetkilileri, okul öğretmenleri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.