Malatya’da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde devam eden deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden olayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm konteyneri kaplarken, işçilerin ve görevlilerin yaptığı müdahale ile alevler kontrol altıla alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında itfaiye ekipleri de müdahale ederek söndürme çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.