Van Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Dünya İklim Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikme etkinliği düzenledi. İlkokul öğrencileri, kendi diktikleri fidanlara can suyu verdi.Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, iklim değişikliği ile mücadele konusuna dikkat çekmek ve çevre bilincini geliştirmek adına fidan dikme etkinliği düzenledi. Van Kalesi Atatürk Kültür Parkında "İklim Dostu Nesiller Buluşması" sloganıyla düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Cevdet Başer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Etkinlik öncesinde çevre mühendisleri tarafından öğrencilere iklim konusunda eğitim verildi. Verilen eğitimin ardından öğrenciler parka fidan dikerek can suyu verdi. Daha sonra öğrenciler iklim konulu tuvalara boyama yaptı.Etkinlikten büyük keyif aldıklarını belirten öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.