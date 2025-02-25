ETÜ Spor Salonu’nda yapılan U17 Türkiye Grup Müsabakalarında ilk madalyalar sahiplerini buldu.Türkiye Güreş Federasyonu (TGF)tarafından düzenlenen 2025 Yılı U17 Türkiye Grup Müsabakaları, 23-27 Şubat tarihleri arasında Erzurum, Tokat, Kütahya ve Niğde illerinde yapılıyor. Grup merkezlerinden biri olan Erzurum’da yapılan güreşlerde ilk madalyalar sahiplerini buldu.İlk gün dereceye giren güreşçilere madalyalarını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, ETÜ Spor Koordinatörü Doç. Dr. Murat Turan ile diğer davetliler verdi.Türkiye Güreş Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğinden Battal Alpkılıç ile Eren Dursun Turan ETÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen güreşlere 29 ilden 500’ü aşkın sporcunun katıldığını söylediler.Alpkılıç ve Turan "Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U 17 serbest ve Grekoromen Türkiye guruplar müsabakalarına 29 il katıldı. 30 hakem görev aldı. 300 serbest, 250 de grekoromen güreşlerine katılım var. Burada ilk 8’e giren güreşçiler Türkiye şampiyonasında mindere çıkacaklar" diye konuştular.Nefes kesen güreş müsabakaları ETÜ Spor Salonu’nda üç minderde gerçekleştiriliyor.