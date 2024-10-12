Erzincan’ın İliç ilçesinde 8 aydır üretim yapılmayan Çöpler Madeni, yaşanan toprak kaymasının ardından maden sahasının kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Tüm faaliyetleri geçici olarak durdurulan madende rehabilitasyon çalışmalarında son aşamaya gelinirken, yeni risklere karşı teknolojik yatırımlar yapıldı ve ilave önlemler alındı. Üretim yönteminin değiştirildiği madende artık sadece sülfit tesisi kullanılacak.Türkiye’nin en büyük altın madeni olan Çöpler’de faaliyet gösteren Anagold Madencilik’in Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında rehabilitasyon çalışmaları tamamlanıyor. 8 aydır kapalı olan madende iş sağlığı ve güvenliği süreçleriyle ilgili gözlem ve revizyonlar devam ederken, tespit edilen muhtemel risklere karşı yeni teknolojik yatırımlar yapılarak ilave önlemler alındı. Madende tamamen sülfit tesisi ile üretim yöntemine geçildi. Yeniden üretime geçiş hazırlıklarının hızla devam ettiği maden sahasında, İliç Çöpler Genişleme Projesi 2026 yılında başlayacak. Tahmini ilk yatırım tutarı 580 milyon dolar olarak belirlendi.Anagold Madencilik, geçtiğimiz şubat ayında 9 çalışanın hayatını kaybettiği toprak kaymasının ardından sahayı ilk kez basın mensuplarına açtı. Maden sahasında devam eden çalışmalar, yeni uygulamalar ve alınan önlemler yerinde anlatıldı. Basın mensuplarına bilgi veren Anagold Madencilik Çöpler Maden Sahası Genel Müdürü Oğuz Atıl Karamercan, aradan geçen zamanda yapılan çalışmaları şöyle özetledi:“İliç’te yaşanan olaydan sonra tek önceliğimiz, çalışanlarımızın cenazelerine ulaşmak oldu. 2 bin kişilik ekiple aralıksız olarak arama faaliyetlerine odaklandık. Bu süreçte çalışanlarımızın aileleri ile dayanışma içinde olduk. Yaşanan üzücü olaydan hepimizin aldığı dersler var. Her zaman tartışmasız ilk önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak. Tüm süreçleri yeniden gözden geçirdik. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her adımı yeniden ele aldık. Muhtemel yeni riskleri değerlendirmelerimize dahil edip önlemleri artırdık, iyileştirmeleri güçlendirdik. Standartlara ve kriterlere uygun madencilik faaliyetlerinin hayati öneminin farkındayız. Maden çevresel, işletme ve üretim bakımından çalışmaya hazır durumda.”Sülfit tesisi ile üretime geçilecekYüzde 89 oranında sülfit tesisi ve yüzde 11 oranında yığın liç olmak üzere iki üretim yönteminin kullanıldığı madende artık üretimde tamamen sülfit tesisine geçildiğini belirten Karamercan, çevre odaklı önlemler hakkında da bilgi verdi. İlgili bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının denetiminde bugüne kadar günlük ve haftalık olarak yüzey, yer altı suyu, toprak ve hava numuneleri alındığını aktaran Karamercan, “Bakanlığa ait mobil hava kalitesi izleme istasyonunda ve civar köylerde bulunan Anagold’a ait altı adet çevre izleme istasyonunda hava kalitesi günlük takip ediliyor. İçme suyu dahil halen devam eden analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşılmadı” diye konuştu.Oğuz Atıl Karamercan, operasyonların güvenliğini sağlamak için sahayı dört adet jeoradar ile 7/24 izlediklerini vurgulayarak, “Radarlarımızı acil anons sistemiyle destekleyerek, muhtemel riskli durumları en aza indirdik. Güvenliğin sağlanması için en yeni teknolojik altyapıyı kullandık. Etkili bir risk değerlendirme sistemi ile sahayı sürekli takip ediyoruz” dedi.5 yılda 2,3 milyar dolarlık yatırım planıAnagold Madencilik’in Türkiye’deki yatırımlarını arttırarak sürdüreceğini ifade eden Karamercan, şunları söyledi:“SSR Madencilik olarak Türkiye’de önümüzdeki beş yıllık dönemde 1,5 milyar dolarlık kısmı Erzincan’a olmak üzere 5 projeye toplamda 2,3 milyar dolar yatırım planlıyoruz. Faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik idari ve teknik tüm hazırlıklar neredeyse tamamlandı ve maden yeniden üretime hazır hale getirildi. İliç maden sahası tekrar açıldığında ekonomi ve istihdama kaldığı yerden önemli katkı sunmaya devam edecek.”Türkiye’nin en büyük altın madeniAnagold Madencilik, 2009 yılından bu yana Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işletiyor. Madende 2010 Aralık ayından bu yana altın üretimi yapılıyor. Anagold, maden arama faaliyetleri dahil olmak üzere bölgede yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteriyor. Çöpler, Türkiye’nin en büyük altın madeni olmasının yanı sıra, yüksek teknolojiye sahip sülfit tesisleriyle de sektörde ve Türkiye’de ilk. Maden, bugüne kadar 94 tona yakın altın üretimi karşılığı yaklaşık 4,6 milyar dolar altın geliri ile Türkiye ekonomisine katkı sağladı. Bu tutarın yüzde 91’ini ekonomiye geri verdi. 2011 yılında köy halkı ve ihtiyar heyetinin belirlediği yerde yeni Çöpler köyü kuruldu. 33 adet iki katlı konut, cami ve imam evi, okul ve lojmanı, ticarethane, muhtarlık binası inşaatı tamamlandıktan sonra köyde 2012’de hayat başladı.Maden faaliyetteyken doğrudan 3 bin civarında istihdam sağlıyor. Anagold çalışanlarının yüzde 60’ı bölgeden istihdam ediliyor. Dolaylı olarak ise bölgedeki 50 bin kişiye ekonomik kaynak oluşturuyor.