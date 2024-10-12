Iğdır’da minibüsün otomobille çarpışması sonucu 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyü yolu kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BV 0270 plakalı otomobil ile 76 M 0727 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen 8 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.