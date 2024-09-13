Erzincan’ın Refahiye ve Kemah ilçelerinde bulunan huzurevlerinde denetimlerde bulunuldu.Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Refahiye ve Kemah ilçelerinde bulunan huzurevlerine denetim gerçekleştirdi. Beraberindeki İl Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü ile huzurevlerine haber vermeden giden Demirci, huzurevlerinin fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi konuları detaylı olarak inceledi.İl Müdürü Demirci, yapılan denetimlerle kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik olarak hizmet veren kuruluşlardaki eksikliklerin daha hızlı tespit edildiğini ve hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflediğini belirtti.Denetimler sırasında kuruluşların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detayın mercek altına alındığını ifade eden Demirci, ayrıca kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak kurum personellerine gerekli eğitim ve rehberliklerin de aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.