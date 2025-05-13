Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "İlçe Vakıfları Performans Karnesi Toplantısı"na başkanlık etti.Toplantıda; Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ilçelerinin kaymakamları ve vakıf müdürlerinim performans göstergesi, söz konusu ilçelerde yapılan yardımların ulaşımı ve hane incelemeleri ele alındı.Vali Çiftçi’nin başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz ve Karaçoban Kaymakamı Hacı Kerim Meral; Merkez Vakıf Müdür Vekili Adem Akdağ ile Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban vakıf müdürleri katıldı.