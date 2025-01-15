2025 yılı Ocak ayı İlçe Müftüler Toplantısı, İl Müftüsü Yavuz Yıldız başkanlığında Akyaka’da gerçekleştirildi.Akyaka Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Kur’an Kurslarında sürdürülen eğitim, cami hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve irşat faaliyetlerinin genel işleyişi görüşüldü.Hizmette verimliliği artırmak amacıyla personel ve idari mali işler, hac ve umre bürosu, eğitim ve din hizmetleri birimlerinin genel gündem konuları değerlendirildi. Toplantı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. Toplantıya İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftüleri katıldı.