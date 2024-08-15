Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla Erzincan’da “İl Su Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi.Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst düzeyde koordinasyon ve iş birliği sağlanması için 157 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan ve 29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Su Kurulu’nun çalışmaları ışığında Erzincan’da “İl Su Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi.Erzincan Valiliği toplantı salonunda düzenlenen 2024 yılının ilk İl Su Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt’un başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı Dr. Mustafa Berk Duygu ve ilgili kurum ve kuruluş yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından geçekleştirilen sunumlarla yerüstü ve yeraltı su durumu, havza yönetim planları ve tedbirleri, arıtma tesisleri ile ileri arıtma tesislerinin güncel durumu, günlük geri kazanım su miktarları, ilimiz genelinde bulunan dere yatakları ve ıslah çalışmaları gibi çeşitli konulardan, uygulanan denetim ve idari yaptırımlara kadar birçok temaya değinildi.Sunumların ardından istişarelerle devam eden toplantıda, su kaynaklarının koruma-kullanma dengesinin sağlanması, suyun verimli kullanılması, su politikalarının sürdürülebilirliği, su tahsisinde arz talep dengesinin sağlanması, su kaynaklarının daha etkin şekilde korunması, geliştirilmesi, uygulamaların ve yatırımların kurumlar tarafından daha sıkı takip edilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.