Ardahan’da Kura Nehri kıyısında "bir günlükler" olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü.Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden "bir günlükler" ya da "Mayıs sineği" olarak da adlandırılan beyaz renkli kelebekler, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi’nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde yüz binlere ulaşıyor. Vatandaşların tabiriyle "ölüm danslarını" yapmaya başlayan kelebekler, bir süre ışıkların etrafında uçtuktan sonra öldü.