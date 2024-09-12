Malatya’da, cadde ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda tezgahtar ile bir müşteri yaralandı.Olay, 14.00 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, bölgedeki bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan M.G.’nin sol bağına müşteri M.G.’nin ise sağ bacağına kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler 1’i dolu 4 kovan bulurken olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı bir adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.