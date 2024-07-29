Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.Kaza, 11.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Selim Keskinkılıç Caddesi üzerinde seyir halinde M.S.Ç. idaresindeki 02 AEP 455 plakalı araç ile A.B. yönetimindeki 44 AFC 792 plakalı araç çarpıştı. Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ç. , A.N.Ç. , E.H.Ç. , M.Ç. , M.Ç. , L.Ç., ve A.Ç. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.