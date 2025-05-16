İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ muhabiri Rıdvan Yeşilırmak, Malatya’da düzenlenen Altın Başarı ödül töreninde "Yılın En İyi Erkek Haber Muhabiri" ödülüne layık görüldü.Malatya’da düzenlenen Altın Başarı ödül töreninde, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ muhabiri Rıdvan Yeşilırmak, "Yılın En İyi Erkek Haber Muhabiri" ödülüne layık görüldü. Aldığı ödülü sahada emek veren tüm meslektaşları adına aldığını belirten Yeşilırmak, "Bu anlamlı ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur. Bu yolda bana destek olan aileme, mesai arkadaşlarıma ve bu güzel organizasyonu düzenleyen Hayat Kırmızı Türk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya’ya teşekkür ediyorum" dedi.Öte yandan Elazığ’dan yine Yılın En İyi Çıkış Yapan İnternet Haber Sitesi olan Elazığ Haber Merkezi’nden Bera Nur Çam, Yılın En İyi Kadın Ana Haber Spikeri Canan Gedik ve Yılın En İyi TV Program Sunucusu Melisa Coşkun da ödül aldı.