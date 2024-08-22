İhlas Haber Ajansı Van Bölge Muhabiri Atilla İdiz’in annesi hayatını kaybetti.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören Zülfünaz İdiz (82), bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Muhabiri Atilla İdiz, TRT Haber Van Muhabiri Necmi İdiz, Gevaş Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yusuf İdiz ve Haber Gürpınar İmtiyaz Sahibi Sabahattin İdiz’in anneleri Zülfünaz İdiz’in cenazesi bugün Gevaş ilçesindeki Elmalı Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) Başkanı Orhan Aşan ve çok sayıda kişinin katıldığı cenaze sonrası Elmalı Mahallesi taziye evinde taziyeler kabul edildi.