Iğdır’daki mezarlıklarda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Aşura Matem Merasimi dolayısıyla bakım ve çevre temizliği yapıldı.Mezarlık ziyaretlerin arttığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Aşura Matem Merasimi dolayısıyla Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mezarlıkta çalışma başlattı. Ekipler mezarlık alanlarda bakım ve çevre temizliği yaparken yıpranmış bayrakları da yeniledi. Bu çerçevede mezarlıklardaki yabani otları biçen, çöpleri toplayan ekipler, ağaçları budadı, bakım çalışması yaptı.