Iğdır’da 40 milyon TL’yi kendilerinin ve yakınlarının hesabına aktararak kamu kurumunu zarara uğratanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli iki personelin, 40 milyon TL’yi şahsi ve yakınlarının hesaplarına aktarmasıyla başlayan yolsuzluk soruşturması, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla derinleştirildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.E. ve Ö.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.İ., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.