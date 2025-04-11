Iğdır’da ekipler tarafından yem kontrolleri yerinde yapılıyor.Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde yem bitkileri kontrolleri başlatıldı. Sahada yürütülen çalışmalarda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’nde kayıtlı parsellerin, alan bazlı yem bitkileri destekleme kapsamında yerinde kontrolleri yapılıyor. Teknik personeller tarafından yapılan kontrollerde, ekili alanlar birebir ölçülerek üretimle ilgili doğrulamalar gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem tarımsal desteklemelerin etkinliği artırılıyor hem de yem bitkisi üretiminin takibi sağlanıyor.Yapılan çalışmalarla, çiftçilerin doğru beyanları teşvik edilerek doğru planlama, verimlilik ve sürdürülebilir üretim hedefleniyor.