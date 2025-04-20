Iğdır’da yem bitkileri kontrolleri devam ediyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde yem bitkileri kontrolleri devam etmekte olup, sahada yürütülen çalışmalarda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’nde kayıtlı parsellerin, alan bazlı yem bitkileri destekleme kapsamında yerinde tespit ve kontrolleri yapılıyor. Teknik personeller sahada parsel sorgulaması sonucu tespit edilen parseller üzerinde, ekili alanları birebir ölçerek, üretimle ilgili doğrulamaları gerçekleştiriyor ve aynı zamanda ekilen yem bitkileri ile ilgili olarak ekim, hastalık ve zararlılar, hasat zamanı ve şekli gibi konularda tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu sayede hem tarımsal desteklemelerin etkinliği artırılıyor hem de yem bitkisi üretiminin takibi sağlanıyor. Yapılan çalışmalarla, çiftçilerin doğru beyanları teşvik edilerek doğru planlama, verimlilik ve sürdürülebilir üretim hedefleniyor.