Iğdır’da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyon

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Merkez bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan arama faaliyetinde, şüphelinin ikametinde yapılan incelemede; 56 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 175 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet tabanca mermisi ve 1 adet kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve silah malzemeleriyle ilgili olarak, yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.