Iğdır’da birkaç gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Iğdır Merkeze bağlı Harmandöven köyünde ve Tuzluca İlçesine bağlı Kandilli köylerinde sel baskınları meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Iğdır’da meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle Iğdır merkeze bağlı Harmandöven köyü ve Tuzluca ilçesine bağlı Kandilli köylerinde sel baskınları oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine Iğdır İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler doğal afetin yaşandığı köylere ulaşarak çalışmalarına başladı. Sel meydana gelen köylerde temizlik başlatıldı.