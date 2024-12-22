Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, doğanın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla saha denetimi ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.Müdürlüğün ekipleri, bölgedeki doğal alanlarda gerçekleştirilen izinsiz avcılık, yangın riski, kaçak ağaç kesimi gibi yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için düzenli kontroller yapıyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, hem doğanın korunması hem de halkın bilgilendirilmesi hedefleniyor. Ekipler, aynı zamanda çevre bilincini artırmak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.