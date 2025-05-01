Iğdır’da park halindeki otomobil alev aldı

Iğdır merkez Dörtyol mevkiinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Yangını fark eden araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar, hızlıca yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edilirken, kısa sürede söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.