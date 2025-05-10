Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ormanları korumak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" etkinliği Iğdır’da büyük bir katılım ile gerçekleşti.Orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel yangın sayılarını düşürülerek zararlarının en aza indirilmesi için yurt genelinde bir çok çalışma yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek, vatandaşları bu anlamda bilinçlendirmek için yürütülen "Orman Benim" kampanyası Iğdır’da da hayata geçirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş ve kurum personelinin yanı sıra vatandaşlarda etkinliğe katıldı.