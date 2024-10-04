4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Iğdır Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu ve Hürriyet İlkokulu öğrencilerine hayvanların ve doğanın korunmasının önemini dair bilgilendirme yapıldı.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla program düzenleyen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Iğdır Melekli Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu ve Hürriyet İlkokuluna gitti. Burada ekipler öğrencilere hayvanların doğal yaşamları, korunma gereklilikleri ve ekosistem üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirici sunumlar yaptı. . Öğrenciler, doğa dostu davranışların önemini öğrenirken, hayvanların yaşam alanlarının korunması konusunda da bilinçlendirildi. Öğrenciler, etkinlik sonunda hayvanlara karşı duyarlılıklarını artıracaklarını ve doğayı koruma konusunda daha bilinçli bireyler olacaklarını ifade etti. Etkinlikte öğrenciler kuşları da gözlemledi.