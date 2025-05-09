Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gaziler köyünde meyve üreticilerini bilgilendirmek amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. İl müdürlüğü personelinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, meyve bahçelerinde sıkça rastlanan hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri ele alındı.Toplantının ardından teknik personeller eşliğinde bahçe kontrolleri yapılarak üreticilere yerinde bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan değerlendirmelerde hem mevcut durum tespit edildi hem de alınması gereken önlemler çiftçilere aktarıldı. Yetkililer, bahçelerde verimliliğin artırılması ve ürün kayıplarının önlenmesi için düzenli kontrollerin ve bilinçli mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmalarının sezon boyunca devam edeceğini belirtti.