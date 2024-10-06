Iğdır’da plastik hurda ve çöp dolu metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Emek Mahallesi İskender Iğdır Caddesi’nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde plastik hurda ve çöplerin bulunduğu tek katlı metruk kerpiç binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binada çökmeler meydana geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.