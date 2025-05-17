Iğdır’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tır çarptı. Tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Hanımzer Parlak isimli kadın, kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHG 992 plakalı tır, Parlak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hanimzer Parlak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, olay yerinde toplanan vatandaşlar derin üzüntü yaşadı.