Iğdır’da kardan kapanan köy yolları İl Özel İdaresinin 34 araçlık filosuyla yeniden ulaşıma açılıyor.Kentte dün gece başlayan kar yağışıyla birlikte merkeze bağlı Korhan Yaylası ve Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köy yolları ulaşıma kapandı. Gelen ihbarlar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına başladı. 39 kişilik personel ve 4 greyder, 1 rotatif, 6 v bıçaklı kamyon, 4 loder, 6 hidromek, 3 seyyar tamir ekibi ve 10 servis aracından oluşan toplam 34 araçlık filoyla bölgedeki karla mücadele çalışmaları devam ediyor.